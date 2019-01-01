بوجبا سلاح يوفنتوس لضم إيسكو من ريال مدريد

لا يزال نادى يوفنتوس الإيطالي مهتم بالحصول على خدمات نجم وسط نادى ريال مدريد الإسباني إيسكو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رفض زين الدين زيدان مدرب النادى الملكى فكرة رحيل اللاعب.



ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن يوفنتوس أعاد اهتمامه من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، فى محاولة جديدة منه لضم إيسكو من ريال مدريد، مستغلا رغبة الأخير فى التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد.



أضافت الصحيفة أن إدارة اليوفى تثق فى قدرتها على ضم إيسكو خلال الصيف الحالى، رغم طلب النادى الملكى الحصول على 80 مليون يورو مقابل رحيله، وهو ثمن يرفض العملاق الإيطالي دفعه.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرغبة القوية من ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي بول بوجبا، ستكون العامل الرئيسي في خطة يوفنتوس للحصول على إيسكو، خاصة وأن إدارة المرنجى سوف تتخلى عنه لإفساح الطريق أمام النجم الفرنسي.



وعانى إيسكو صاحب الـ27 عاما من تراجع كبير فى مستواه الموسم الماضى، فى ظل ابتعاده عن التشكيل الاساسي للفريق، بعد المشاكل التى دخل فيها مع المدرب الارجنتيني السابق سانتياجو سولارى، إذ خاض 37 مباراة معظمها شارك فيها بديلا وسجل 6 أهداف.