ترامب يبحث قضية الهجرة مع رئيس جواتيمالا في البيت الأبيض الثلاثاء

قال البيت الأبيض اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع رئيس جواتيمالا جيمي موراليس في البيت الأبيض يوم الثلاثاء لإجراء محادثات بشأن الهجرة والأمن.



وقالت مصادر حكومية من البلدين إن موراليس سيوقع اتفاقية مع ترامب يوم الثلاثاء تعلن جواتيمالا مقصدا آمنا للساعين للحصول على حق اللجوء في حين لجأ مسؤولون سابقون بجواتيمالا للقضاء لوقف مثل هذه الاتفاقية.



وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة وجواتيمالا على وشك التوصل ”لاتفاقية بلد ثالث آمن“ في إطار جهوده للحد من الهجرة المتجهة للولايات المتحدة من أمريكا الوسطى.



وبموجب مثل هذه الاتفاقية ستكون جواتيمالا ملزمة بفرز طلبات اللجوء من مهاجرين دخلوا أراضيها في طريقهم للولايات المتحدة. وعادة ما يصل المهاجرون القادمون من هندوراس والسلفادور إلى المكسيك عبر جواتيمالا في طريقهم للحدود الأمريكية المكسيكية برا.