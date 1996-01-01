فرجاني ساسي: نتفهم غضب الجماهير التونسية

احتفل لاعبو تونس، بتأهلهم إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر، أمس الخميس، بعد الفوز مدغشقر بثلاثية نظيفة في دور الثمانية.



وهتف لاعبو تونس بقوة: "كيراتين، كيراتين.. مناش مروحين"، بعدما رددوا نفس الكلمات عقب التأهل لربع النهائي على حساب غانا.



وحول سر هذه الكلمات قال فرجاني ساسي، نجم نسور قرطاج في تصريحات للتلفزيون التونسي الرسمي: "حين قدمنا أداء متواضعا في الدور الأول من المسابقة، تعرضنا لانتقادات لاذعة من الجميع، وقيل إن لاعبي منتخب تونس يعتنون بشعرهم باستعمال الكيراتين أكثر من تركيزهم على اللعب فوق الميدان".



وتابع: "قالوا أيضا إن منتخب تونس، أصبح فريق الكيراتين، ونحن نتفهم غضب الجماهير التونسية، لكن أثبتنا لهم أننا فريق قوي، والتأهل لنصف النهائي يغني عن أي تعليق، وإن شاء الله سنسعد الجماهير بإنجاز جديد".



وأضاف: "أن يعتني اللاعب بشعره وبمظهره فهذا ليس عيبا، وكذلك نزولنا الميدان في كامل أناقتنا، وعموما ليس الكيراتين أو غيره هو من يؤثر على أداء اللاعب".



وتجدر الإشارة إلى أن لاعبي منتخب تونس رددوا في عام 1996، خلال مشاركتهم في البطولة القارية التي أقيمت بجنوب أفريقيا، هتاف "مناش مروحين..مناش مروحين"، ووصل الفريق وقتها للمباراة النهائية قبل أن يخسر أمام أصحاب الأرض.