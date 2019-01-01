سان جيرمان يخطط لصفقة من تشيلسي

قال تقرير صحفي، إن باريس سان جيرمان، صوب أنظاره تجاه لاعب تشيلسي، لتعويض رحيل أدريان رابيو، في صفقة مجانية إلى يوفنتوس.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، ينتظر تقييم فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الجديد، لتيموي باكايوكو، لاعب وسط البلوز.



ومن المتوقع أن يعلن لامبارد قراره برحيل باكايوكو، خاصة في ظل امتلاكه للثنائي نجولو كانتي وجورجينيو، بالإضافة إلى شراء الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، من ريال مدريد، بصفة نهائية.



وانتقل باكايوكو إلى تشيلسي قادمًا من موناكو، قبل موسمين، مقابل 40 مليون يورو.



وقضى اللاعب الفرنسي الموسم الماضي في ميلان، على سبيل الإعارة، لكن النادي الإيطالي لم يضمه بشكل نهائي.

