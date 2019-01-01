رحّالة بحريني يصل إلى روسيا على متن دراجة نارية بعد قطع 15 ألف كلم

وصل الرحالة البحريني يوسف محمد الجناحي، اليوم الجمعة، إلى موسكو بعد قطعه مسافة 15 ألف كلم على دراجته النارية، حيث مرّ بحوالي 15 دولة.

وقال الجناحي: "كان من المفترض أن أقطع 15 ألف كلم، بخمسة عشر دولة، ولكن البرنامج زاد بعد زيارتنا إلى ميونيخ، وتم إضافة فرنسا ولندن وبلجيكا وهولندا، وأتوقع حتى نهاية الرحلة أنني سأقطع أكثر من 15 ألف كم، والآن تبقى لدي فقط أذربيجان وجورجيا، رجوعا إلى تركيا وأراضى المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى أراضي مملكة البحرين. أي المجموع الكامل هو 16 دولة خلال ما يقارب الشهر".

وأضاف الرحالة، بدأت هوايتي من قبل أكثر من 15 عاما، وفكرة مجيئي لروسيا هو لأنني تخرجت من مدينة بطرسبرج الروسية، كما أن تعزيز العلاقات الروسية- البحرينية التي أصبحت أقوي، كانت دافعا كبيرا لأن أقدم على هذه الخطوة: "لقد وضعت الخطة وكان هناك تعاون كبير من جانب سفير البحرين لدى روسيا أحمد الساعاتي، وتعاون بين السفارة الروسية في البحرين، والسفارة المملكة البحرينية في روسيا، وتم اتخاذ الإجراءات واختيار الطريق الذي سأسلكه في الأراضي الروسية، والرحلة ابتدأت من البحرين في 26 يونيو".

وأشار الرحالة إلى اختلاف حرارة الطقس في البلدان التي مر بها، قائلا: "بدأت رحلتي وكان الجو حارًا للغاية، حتى وصلت إلى فرنسا، وبعدها بدأ الجو يعتدل، وكنت محظوظا حتى وصلت ريجا (عاصمة لاتفيا)، بدأت تتساقط هناك الثلوج، واستمر معي حتى دخولي الأراضي الروسية، وبعدها هطلت الأمطار الخفيفة".

وأوضح الجناحي: "كان هناك ترحيب خلال مروري عبر الحدود، وكانوا يتفاجأون بتكلمي اللغة الروسية، وأحسست بأن وصولي إلى الأراضي الروسية، كوصولي إلى بلدي الثاني، بحكم ترحيب الناس وحفاوة الاستقبال هنا".

