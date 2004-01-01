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تقارير ومتابعات

وداعا.. كيف نعى نجوم الفن والإعلام يوسف شريف رزق الله

الجمعة 12/يوليه/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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رحل المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد وعكة صحية ألمت به في أيامه الأخيرة، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، واستقبل نجوم الفن هذا الخبر بحزن شديد، حيث نعى العديد منهم الناقد الراحل بكلمات مؤثرة.

كتب الناقد الكبير طارق الشناوي في وداع يوسف عبر "فيسبوك": "وداعا أستاذنا يوسف شريف رزق الله أخيرا سكنت الآلام.. آخر لقاء لنا قبل 20 يوما في اللجنة العليا لمهرجان القاهرة جاء قبل الموعد وناقش وأدلى برأيه في كل التفاصيل، بما فيها التكريمات بذاكرة حديدية يحسم كل القرارات رغم الوهن الذي كان باديا على الجسد.. قبلته في بداية الجلسة ونهايتها على أمل اللقاء قريبا ولم أدرك أنها القبلة الأخيرة".

أمير رمسيس
كتب المخرج أمير رمسيس عبر حسابه على "فيسبوك": "في 2004 تليفون لأول مرة قبل سفري لفينيسيا لطلب نسخة من كتالوج المهرجان وملاحقة دؤوبة بعد عودتي كان سببها ربما تقاعسي أو انشغالي.. أدركت منها كم كان مهووسًا بمعرفة كل شيء عن كل ما يجرى في السينما".

وتابع "صباح الخير، أنا يوسف شريف رزق الله.. تساءلت في سري مع تلك الكلمة الأولى إن كان هذا الصوت الذي حمل إلينا تاريخ السينما في طفولتنا وشبابنا يحتاج لأي تعريف من طرفه.. فقد كانت صباح الخير تكفي لأعرف محدثي حتى من المرة الأولى. وداعا يوسف شريف رزق الله".

هشام إسماعيل
نشر الفنان هشام إسماعيل عبر "فيسبوك"، صورة للناقد الراحل، معلقًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ الكبير والسينمائي العظيم والإعلامي المؤثر في ذمة الله.. اللهم اغفر له وتقبله عندك في الجنة يارب.. وداعًا أستاذ يوسف شريف رزق الله".

بشرى
وعبر "إنستجرام"، كتبت الفنانة بشرى في تعليق على صورة الناقد الراحل "وداعا موسوعة السينما العالمية.. المصري المخلص لعمله والمثقف الاستثنائي والخلوق المحترم أستاذنا جميعا.. يوسف شريف رزق الله.. حزن كبير يسيطر على الأوساط الثقافية والفنية".

وتابعت "كان لي الشرف أن أعمل لفترة بسيطة تحت رئاستك لمؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى عام ٢٠١٢، وكنت العضو الأصغر سنا ضمن ١٣ عضوا من الأساتذة والزملاء وكانت الرئاسة الحقيقية هي أخلاقك وعلمك وثقافتك وتواضعك، ولم أشعر لحظة بفارق السن ولا الخبرة ولم أشعر إلا بكل احترام وتقدير وأبوة، وأيضا بعد ذلك بسنوات عديدة لم أر منك سوى الدعم والمحبة والتشجيع.. ارحل في سلام يا أستاذ يوسف لقد سلمت أمانة المعرفة التي كنت أنت سيدها لأجيال ومحبين للسينما والثقافة وسنحاول أن نُكمل ما بدأته أنت، لكن للأسف أنت بصمة وحالة إنسانية و فنية لن تُعوض.. إلى اللقاء".

هند صبري
كتبت الفنانة هند صبري في وداع يوسف عبر "فيسبوك": "رحل عنا اليوم واحدًا من الأساتذة الكبار، من استطاع ببرامجه وكتاباته تعليم أجيال كثيرة ولفت نظرها للسينما العالمية، واحداً ممن عملوا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترات طويلة، محافظاً مع مجموعة من الكبار على دولية المهرجان، ظل يعمل حتى أخر لحظات عمره كأنه يعطينا درساً جديدًا عن أهمية العمل والإخلاص لما نحب".

أمير صلاح الدين
أعاد الفنان أمير صلاح الدين نشر صورة يوسف شريف رزق الله، معلقًا "الله يرحمه، كنت لما بتفرج عليه وأنا صغير بحس إن السينما كائن رقيق".

كريم قاسم
كتب الفنان كريم قاسم عبر "إنستجرام": "نادي السينما، أوسكار، سينما في سينما، تلي سينما، ستار، سينما رزق الله" برامج علمتنا كتير عن السينما، وداعا يوسف شريف رزق الله.

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