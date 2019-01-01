عرض الفيلم المغربي "طفح الكيل" غدًا بإبداع الإسكندرية

يعرض مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، غدًا السبت، الفيلم المغربي "طفح الكيل" ضمن عروض نادي السينما الأفريقية، والتي يستضيفها المركز بمقره وسط الإسكندرية.



الفيلم بطولة رشيد مصطفى، فاطمة الزهراء بناصر، سعيد باي، يوسف العلوي، وغالية بن الزاوية، وإخراج محسن البصري.

تدور معظم أحداث الفيلم داخل مستشفى عمومي، من خلال الطفل أيوب الذي ينقل إلى المستشفى رفقة عائلته لمعالجته من ألم في الرأس يلازمه منذ فترة، وداخل المستشفى يلتقى بشخص حاول الانتحار، ونماذج مختلفة من المرضى.



كما يعرض الفيلم الصراع بين طبيب مغربي عائد من الخارج لخدمة بلده وطبيب آخر يقنع المرضى بالعلاج فى مستشفاه الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن فيلم طفح الكيل شارك في المسابقة الرسمية للدورة ١٧ من مهرجان مراكش الدولي للفيلم، وفاز بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات في الدورة ٨ من مهرجان الأقصر للسينما.