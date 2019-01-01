الأرجنتيني ألميرون يبدأ مهمته مع الشباب السعودي

بدأ الأرجنتيني خورخي ألميرون مهمته التدريبية مع الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بمعاونة طاقمه المساعد.



وذكر حساب النادي على تويتر اليوم الجمعة أن ألميرون (48 عاما) قاد تدريب الفريق لأول مرة أمس الخميس بمعاونة بابلو ريتشي مساعده وبابلو مانويوفيتش مساعد مدرب ومحلل ودييجو أوسيي مدرب لياقة بدنية فضلا عن أوراسيو مونتي مدربا لحراس المرمى.



واحتل الشباب المركز الخامس في الدوري الموسم الماضي وأخفق في التأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وأعلن النادي تعاقده مع علي مجرشي لمدة خمس سنوات وكذلك عبد العزيز الشهراني لنفس المدة.



كما تعاقد الشباب مع راكان الشملان من نادي النصر لمدة عام على سبيل الإعارة ووافق على رحيل خالد كعبي بعد توقيع مخالصة مالية

معه.