دولة عربية تشهد خسوفًا جزئيًا للقمر.. الثلاثاء

يشهد الأردن، مساء الثلاثاء المقبل، خسوفًا جزئيًا للقمر حيث ستكون ذروته في الساعه الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليلة الثلاثاء.



ذكرت وكالة "عمون" الأردنية أن الأردن سوف يشهد خسوفًا جزئيًا للقمر يوم الثلاثاء المقبل.



وقالت الوكالة إن الخسوف يبدأ الساعة الحادية عشرة مساء الثلاثاء، وينتهي الساعة الثانية من فجر يوم الأربعاء، والذروة ستكون الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء، حيث يكون قد حجب ٦٥%من قرص القمر لذلك يسمى الخسوف جزئيًا.



من جهة ثانية، نقلت الوكالة عن مقرر لجنة الأهلة في دائرة الافتاء العام الفلكي الأردني عماد مجاهد، أن أهل العاصمة عمان كانوا يرصدون خسوف القمر في ساحة المدرج الروماني منذ بداية القرن العشرين الماضي وكانوا يطلقون الأهازيج ويغنون الخسوف بعد أن يتجمعوا في ساحة المدرج.



وأضاف مجاهد: "كانوا يدقون على الأواني المنزلية المعدنية مع الأغاني والأهازيج وفقًا لما كتبه الأديب الكبير الراحل عبدالرحمن منيف في كتابه سيرة مدينة عمان في الأربعينيات".