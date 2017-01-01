مانشستر يونايتد يرسل كشافيه للبرازيل لمتابعة "إيفرتون سواريز"

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كشافيه إلى البرازيل لمتابعة المهاجم "إيفرتون سواريز" نجم جريميو البرازيلي من أجل تحرك محتمل للتعاقد مع النجم الذي تألق بشكل لافت في بطولة "كوبا أمريكا" التي حصد لقبها مؤخرًا منتخب "السيليساو".



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إيفرتون اجتذب اهتمام اليونايتد بعدما سجل ثلاثة أهداف في البطولة القارية مع منتخب بلاده من بينها الهدف الأول في الانتصار بالنهائي على بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي النادي الإنجليزي كانوا موجودين بمباراة جريميو التي تعادل فيها أمام "باهيا" بهدف لكل منهما، وسجل خلالها إيفرتون بالفعل هدف فريقه، وذلك ضمن ذهاب ربع نهائي كأس البرازيل، لافتة إلى أن هذا اللقاء قد يكون الأخيرة للاعب ناديه، وسط سعي اليونايتد وغيره من الأندية الأوروبية للفوز بخدماته.



وأشارت الصحيفة إلى أن "إيه سي ميلان" الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني مهتمان أيضًا بتقديم عرض للنادي البرازيل من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا وأمامه مستقبل كبير.



وأوضحت "ميرور" أن أفضل مواسم إيفرتون كانت في 2018 عندما أحرز 17 هدفًا بجميع المسابقات التي لعب بها مع النادي، بينما لعب مع البرازيل 12 مباراة سجل خلالها أهدافه الثلاثة في كوبا أمريكا.