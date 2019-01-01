الاثنين.. "بالحكي نكسر الحواجز 5" بمركز جسور الثقافي

ينظم مركز جسور الثقافي بالزمالك٬ بالتعاون مع مسرح حدوتي المتنقل للحكي وعرائس الماريونيت، الورشة الخامسة من مشروع "بالحكي نكسر الحواجز"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري.



"بالحكي نكسر الحواجز" مجموعة من الحواديت التي تناقش حواجز تمنعنا من مواصلة الحياة كما نحن -الجنس، اللون، العقيدة، الأصول الجغرافية، المستويات الاجتماعية وغيرها- حواجز تفصلنا عن تقبلنا لأنفسنا وتقبلنا للآخر.



يذكر أن فن الحكي من أقدم الفنون، وعرفه العالم العربي في حكايات: "السيرة الهلالية، الزير سالم، ألف ليلة وليلة"، وشكل فن الحكي وأدواته يختلف من مكان لآخر ومن حالة لأخرى، ومهما كان الاختلاف في طرق الحكي تظل الحكاية هي وسيلة اتصال ومشاركة نستخدمه بشكل يومي وعشوائي.