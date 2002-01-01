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رياضة

تاريخ المواجهات السابقة في كأس الأمم الإفريقية بين أطراف نصف النهائي

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:03 م
جريدة الدستور
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تحددت الأطراف الأربعة لمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم "مصر 2019"، حيث يلتقى منتخب تونس مع نظيره السنغالي، بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره النيجيري.
ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إحصائية بالمواجهات التي جمعت بين طرفي كل لقاء من لقاءي نصف النهائي على مدار تاريخ البطولة القارية.
وجاءت مواجهات تونس والسنغال على النحو التالي:
- في 14 نوفمبر عام 1965 تعادلت تونس مع السنغال بدون أهداف في إطار مباريات دور المجموعات، وفي 31 يناير عام 2002 تعادلت تونس أيضًا مع السنغال سلبيًا في إطار مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية.
وفي 7 فبراير عام 2004 فاز المنتخب التونسي على منتخب السنغال بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدور ربع النهائي لـ"الكان"، وتعادل المنتخبان "2 - 2" في 23 يناير عام 2008 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة، قبل أن تفوز السنغال في 15 يناير 2017 على منتخب تونس بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين في إطار دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

أما المواجهات بين الجزائر ونيجيريا فكانت على النحو التالي:
- في 22 مارس 1980 فازت نيجيريا على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية للبطولة، وفي 10 مارس عام 1982 فاز المنتخب الجزائري على نيجيريا بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات دور المجموعات.
وفي 11 مارس عام 1984 تعادل المنتخبان الجزائري والنيجيري بدون أهداف في إطار مباريات دور المجموعات، وفي 23 مارس 1988 تعادل المنتخبان بهدف لمثله في مباراة نصف النهائي قبل أن يفوز المنتخب النيجيري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (9 - 8).
وفي 2 مارس عام 1990 اكتسح المنتخب الجزائري نظيره النيجيري بخماسية مقابل هدف في إطار دور المجموعات قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا في نهائي بطولة 1990 تحديدًا يوم 16 مارس ليكرر المنتخب الجزائري فوزه على نسور نيجيريا لكن بهدف نظيف.
وفي 21 يناير عام 2002 فاز المنتخب النيجيري على نظيره الجزائري بهدف نظيف في إطار مباريات دور المجموعات من البطولة، وفي 30 يناير 2010 كرر المنتخب النيجيري فوزه على "محاربي الصحراء" بنفس النتيجة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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