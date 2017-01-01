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رياضة

جاسلي الأسرع في التجارب الحرة لسباق جائزة بريطانيا لفورمولا 1

الجمعة 12/يوليه/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
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سجل بيير جاسلي سائق رد بول أسرع زمن على نحو مفاجئ في التجارب الحرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، بينما جاء البريطاني لويس هاميلتون متصدر الترتيب والمرشح للفوز على أرض بلاده في المركز الرابع.
وفي صباح ملبد بالغيوم وشهد الكثير من التقلبات على حلبة سيلفرستون في ظل تساقط خفيف للأمطار في الجزء الأخير من حصة التجارب، سجل السائق الفرنسي أسرع زمن للفة وبلغ دقيقة واحدة و27.173 ثانية متفوقا بفارق 0.456 على فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.
وكان بوتاس الأسرع خلال أغلب فترات الجولة حتى قام جاسلي بمجهود إضافي قبل النهاية بعد تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار.
وحل ماكس فرستابن سائق رد بول، والفائز بسباق النمسا في نهاية يونيو حزيران الماضي وهو السباق الذي انهى مسيرة مرسيدس التي تشمل 10 انتصارات متتالية، في المركز الثالث بينما ابتعد هاميلتون بطل العالم خمس مرات بفارق يقترب من ثانية واحدة عن جاسلي.
وفاز هاميلتون بأربع من بين آخر خمس نسخ من سباق بريطانيا ويسعى للانطلاق من المركز الأول للمرة الخامسة على التوالي في السباق الذي يقام في بلاده.
ويتفوق هاميلتون على بوتاس بفارق 31 نقطة في الترتيب عقب تسع سباقات هذا الموسم.
وانهى جاسلي في المركز السابع وتفوق عليه زميله في الفريق خلال سباق النمسا وبات تحت التهديد بسبب مستواه.
ورجح كريستيان هورنر رئيس فريق رد بول في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن الضغط الواقع على جاسلي بسبب محاولته معادلة ما حققه فرستابن أثر على السائق الفرنسي، مؤكدا أنه على الأخير أن يركز على قيادة سيارته ويتجاهل وسائل التواصل الاجتماعي.
وحل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الخامس بينما تراجع زميله في الفريق سيباستيان فيتل الفائز بالسباق في 2018 بكسر من الثانية خلفه محتلا المركز السادس.
وعزز رينو من آماله بعد أن حل نيكو هولكنبرج ودانييل ريتشياردو في المركزين السابع والثامن، بينما احتل ثنائي مكلارين المؤلف من كارلوس ساينز ولاندو نوريس المركزين العاشر والحادي عشر بينما جاء الكسندر البون سائق تورو روسو في المركز التاسع.
وأثار رومان جروجان سائق هاس الأحاديث على الفور بعد أن تسبب في حادث تصادم أثناء خروجه من حارة الصيانة ما أدى لتدمير الجناح الأمامي للسيارة.
وتوقفت سيارة كيمي رايكونن سائق ألفا روميو على الحلبة مما تسبب في رفع الأعلام الحمراء.
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