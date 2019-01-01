ميركل تستقبل رئيس وزراء مولدوفا الثلاثاء المقبل

تستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس وزراء جمهورية مولدوفا مايا ساندو، الثلاثاء المقبل، في مقر المستشارية الفيدرالية.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، إن المحادثات بين الجانبين سوف تتطرق إلى العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والإقليمية الأوروبية.