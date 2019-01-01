مجلس كنائس الشرق الأوسط يدين حادث تفجير كنيسة العذراء بسوريا

أدان مجلس كنائس الشرق الأوسط التفجير الإرهابي الذي وقع، أمس الخميس، أمام كنيسة السيدة العذراء فى مدينة القامشلي.



واستنكارًا لهذا العمل الإجرامي اتصلت الأمينة العامة للمجلس ثريا بشعلاني بقداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، معلنة التضامن الكامل مع أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، لا سيما المستهدفين منهم في مدينة القامشلي السورية.



وأشارت "بشعلاني" في بيان لها قائلة: "يد الغدر لن تزعزع إيماننا وثباتنا في هذا الشرق، ولن تقوّض عزيمتنا بالدفاع عن كرامة الانسان ودعم المساعي الى إحلال السلام ونشر ثقافة الحوار والمحبة والمصالحة".



كما رفعت بشعلاني الصلاة مع قداسته على نية شفاء الجرحى الذين سقطوا ضحية التفجير، والمتضرّرين منه، داعية مع قداسته ومع كل كنائس الشرق الأوسط أن ينعم الله على منطقة الجزيرة والفرات بالأمن والسلام.