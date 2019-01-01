الجمعة 12 يوليه 2019 الموافق 09 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

فن

بالصور.. خالد جلال يجرى البروفات النهائية لـ"سينما مصر" قبل افتتاحها

الجمعة 12/يوليه/2019 - 01:43 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
يقوم المخرج الكبير خالد جلال حاليًا بعمل البروفات النهائية لعرض "سينما مصر" الذي يشهد تخرج الدفعه الثانية من استديو المواهب بمركز الإبداع والمقرر افتتاحه في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، بحضور وزيرة الثقافة وعدد من الشخصيات الهامة.

ويستمر العرض لفترة تقترب من الشهر على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في بطولته ما يقرب من ٦٠ فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذي اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناوا العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.

وكانت أخر عروض خالد جلال عرض "سلم نفسك" الذي حضره ملك السعودية بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحقق إشادات كبيرة، وتخرج من عروض خالد جلال العديد من النجوم أبرزهم محمد فراج ونضال الشافعي وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح وهشام إسماعيل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

دعاوى قضائية ضد ترامب بسبب مداهمات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

منذ حوالي 8 ساعات

المجلس العسكري السوداني يعلن إحباط محاولة انقلاب في البلاد

منذ حوالي 20 ساعة

التعليم تعلن نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية للعام الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

ads

الصور

image description

محاربو الصحراء يقتلون الأفيال على أرض الفراعنة (صور)

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

ads

الأكثر قراءة

موهبة ويست بروميتش ينضم لبرشلونة

البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

الحكومة: لا زيادة فى أسعار السجائر المحلية بسبب "الوقود"

الرئيس السيسى يحضر زفاف عروسين ويشهد على عقد قرانهما

ستوديو

عمرو أديب معلقا على صعود الجزائر: "مدرب ينزف حبا لبلده"

شخصية من نجوم الزمن الجميل تتمنى شيماء سيف تقديمها.. من هي؟

تعرف على سر منع عبد المنعم مدبولي أولاده من الاختلاط بالفنانين

مقتل 12 شخصا في إعصار قوي ضرب موسكو

ads

رياضة

جراحة ناجحة لـ"الحربى" وإصابة "راشد" فى معسكر الوحدة

"كوسييلنى" يرفض السفر مع أرسنال إلى أمريكا

برشلونة وأتلتيكو مدريد ينفيان دفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد جريزمان

ماريانو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

الرئيس نيوز

"اتكلم عربي".. فرجاني يغضب وينسحب من مؤتمر أحسن لاعب

القاهرة 40.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة في طقس الجمعة

هل تم تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسمياً؟

مسؤول بمجلس الوزراء: إنشاء "وزارة للسعادة" في مصر

منوعات

لأول مرة.. تحويل النفايات البلاستيكية إلى طاقة لتشغيل السيارات

"الأسد الملك" يلقى استقبالا مخيبا للآمال

بالصور.. آرتشى يسرق الأضواء من العائلة المالكة

دراسة: الإفراط فى تناول المشروبات السكرية يؤدى إلى الإصابة بالسرطان

كشكول

تعرف على موعد امتحانات "سمر كورس" بجامعة الأزهر

السبت.. عقد اللقاء التعريفي لمعهد العلوم الإسلامية بمنطقة الإسكندرية

ننشر نتيجة الفرقة الثالثة شعبة الحديث بـ"أصول دين" أسيوط

"يونس" يتفقد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بفتيات الغردقة النموذجى

إسلام سياسي

إخواني منشق: الـ"فُجر" ضريبة الخصومة مع الإخوان

المسماري فور نجاته: السراج دفع أموالًا لـ"لخونة" في بنغازي

قيادي بالدعوة السلفية:هذه أسباب عدم تحالفنا مع الإخوان بعد٢٥يناير

شكاوى جديدة للجمعيات الحقوقية ضد إخوان اليمن

مقالات الرأي
أحمد سليم
قصة شارع
مدحت بشاى
فريق يغيظ فى قيظ «بؤونة»
ماجد حبته
عاصمة تنزانيا الجديدة
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان هانى شنودة بمركز طلعت حرب

صدور كتاب "مشاكل المراهقين.. القنبلة الموقوتة" لـ عمار عبدالغنى

ناشرون تطرح كتاب "صحافة الأون لاين" لـ عواد الجعفرى

بالصور.. ختام مهرجان "أجازة سعيدة" بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك