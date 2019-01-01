بالصور.. خالد جلال يجرى البروفات النهائية لـ"سينما مصر" قبل افتتاحها

يقوم المخرج الكبير خالد جلال حاليًا بعمل البروفات النهائية لعرض "سينما مصر" الذي يشهد تخرج الدفعه الثانية من استديو المواهب بمركز الإبداع والمقرر افتتاحه في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، بحضور وزيرة الثقافة وعدد من الشخصيات الهامة.



ويستمر العرض لفترة تقترب من الشهر على مسرح مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في بطولته ما يقرب من ٦٠ فنانًا وفنانة شابة من الموهوبين الذي اختارهم خالد جلال بعناية فائقة وشديدة، ويتناوا العرض أهم مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.



وكانت أخر عروض خالد جلال عرض "سلم نفسك" الذي حضره ملك السعودية بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحقق إشادات كبيرة، وتخرج من عروض خالد جلال العديد من النجوم أبرزهم محمد فراج ونضال الشافعي وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح وهشام إسماعيل.