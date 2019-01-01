فرجاني ساسي يفوز بجائزة رجل مباراة تونس ومدغشقر

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس الأفضل في مباراة بلاده أمام مدغشقر، والتي انتهت منذ قليل، بفوز نسور قرطاج، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الدور الـ8 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب تونس لنصف نهائي البطولة عقب فوزه على مدغشقر بثلاثة اهداف للاشئ واحرز ساسي هدف الفريق التونسي الأول.



واختارت اللجنة الفنية لكأس أمم إفريقيا فرجاني ساسي نظرًا للأداء المميز الذي ظهر به في المباراة وإسهامه في فوز تونس بالمباراة بإحراز الهدف الأول.



يذكر أن تونس سيواجه نظيره نيجيريا في دور النصف نهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تقام بمصر وتنتهي يوم 19 يوليو الجاري.