وزير البيئة الفرنسي يتحمل نفقات تناوله أطعمة فاخرة إبان رئاسته للبرلمان

التزم وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي ببيان نفقات حفلات عشاء فاخر وصيانة أجزاء من شقته خلال فترة توليه منصب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).



وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب اليوم الخميس إن دو روجي التزم بدفع الأموال المطلوبة إذا اتضح خلل ما في حساب النفقات التي دفعت.



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء أن فيليب نظم بنفسه عملية مراجعة الحسابات.



وثارت اتهامات بأن دو روجي دعا ضيوفا إلى أمسيات عشاء فاخرة كما أتم أعمال صيانة داخل مسكنه على حساب خزانة الدولة.



وأوضح المكتب أن دو روجي وفيليب اتفقا خلال لقاء بينهما على أن يحصل الفرنسيون على إجابات شافية على أسئلتهم، مشيرا إلى أن التوضيح لن يدع مجالا للشكوك.



كان دو روجي أوضح في باريس أمس الأربعاء أنه لم يكن هناك لقاءات عشاء مع أصدقاء، وإنما كانت هناك احتفاليات غير رسمية مع شخصيات من المجتمع المدني وهي التي تدور حولها الشكوك.