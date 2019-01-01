صالح الغفراني: واشنطن ألزمت قطر باتفاقات مشروطة بـ"صيغة الأمر"

علق الناشط الحقوقي القطري صالح الغفراني، على الاتفاقات التي أبرمها أمير قطر مؤخرًا خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الخطة القطرية تغيرت فور وصوله إلى واشنطن بسبب شروط أمريكية.



وكتب "الغفراني" في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "راح تميم من قطر على أن الاتفاقيات بتكون في التعليم والاقتصاد، بعيدًا عن الغاز والنفط".



وأضاف قائلًا: "وصل تميم أمريكا تغيرت الخطة، وصارت الاتفاقية شراء طائرات تجارية ومشروط عليهم محركات بعينها بعدين يقول التزام وزارة الدفاع بصيغة أمر".



وتابع: "إلزام وزارة الدفاع بشراء منظومات دفاعية دليل على أن قاعدة العديد ليست حماية لأرضنا".



وبدأ أمير قطر تميم بن حمد، زيارته إلى الولايات المتحدة مساء الإثنين الماضي، والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الأول الثلاثاء.



وتم إبرام بعض الصفقات بين الدوحة وواشنطن عقب لقاء أمير قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن بينها اتفاقية شراء الخطوط الجوية القطرية لشراء 5 طائرات من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات Gulfstream.