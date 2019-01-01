كنيسة العذراء "نجع رزق شنودة" تشارك بتصفيات مهرجان الكرازة

تشارك كنيسة السيدة العذراء مريم نجع رزق شنودة بإيبارشية طهطا في سوهاج في التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة المرقسية للعام الحالي، تحت رعاية الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا وجهينة.



ويشارك بتصفيات المهرجان جميع الفئات العمرية بكنيسة نجع رزق شنودة من مراحل حضانة وابتدائي وإعدادي وثانوي في المسابقة الدراسية والقبطي والألحان والأنشطة المختلفة بهرمجان الكرازة المرقسية.



وتنطلق تصفيات المسابقة الدراسية "أونلاين" بمهرجان الكرازة المرقسية لإيبارشية طهطا يوم 19 يوليو الجاري.