Mеizu تخطط لاكتساح سوق الهواتف بجهاز جديد

تستعد شركة Mеizu الصينية للعودة إلى المنافسة في سوق الهواتف بجهاز جديد، ذي مواصفات متطورة وسعر منافس.



وسيأتي جهاز Mеizu 16S Pro الجديد بشاشة AMOLЕD عالية الدقة بحواف رقيقة، بمقاس 6.7 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة 2K، ومحمية بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

كما سيعمل هذا الهاتف بمعالج Snаpdragon 855 الأسرع من بين معالجات الهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 68 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128256 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابات باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية.



وسيحوي بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع (18 واط)، وشريحة NFC، ولديه منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM.



أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+20+16) ميغابيكسل، مزودة بفتحات عدسة واسعة لالتقاط صور عالية الدقة في الأماكن المظلمة، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل، تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.



ومن المفترض أن يظهر هذا الهاتف أواخر الصيف الجاري، بنسخ تبدأ أسعارها من 280 دولارا.