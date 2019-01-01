ذا ناشيونال: المتاحف حول العالم تعتبر الآثار المصرية الأهم بين معروضاتها

قالت مجلة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إن مصر تمتلك أقدم حضارة إنسانية في العالم، وبالتالي فكافة الآثار الفرعونية تعد أمر حساس للغاية بالنسبة لمصر.



وتابعت، أن تمثال توت عنخ آمون الذي بيع في دار مزادادت كريستي قبل إسبوع بمبلغ 4.7 مليون جنيه استرليني، كان نادر من نوعه فهو يجسد الفرعون بصورة غير مسبوقة.



وأضافت أن المتاحف حول العالم تعتبر الآثار المصرية وخصوصًا أي شيء يتعلق بالملك توت عنخ آمون من أهم معروضاتها.



وأشارت إلى أن المتاحف في جميع أنحاء أوروبا تضم الملايين من القطع الأثرية القديمة، مما يحرم غالبية المواطنين في البلد الذي نشأوا فيه من فرصة رؤيتهم، وتم الاستيلاء على معظمهم خلال عصر الاستعمار، عندما سرق الغزاة الأوروبيون كنوز الأراضي المحتلة.



وأوضحت أن دار كريستي باعت التمثال لشخص مجهول، ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر في العالم رؤية التمثال مرة أخرى، وهو أمر غير قانوني فهذا التمثال يجبى أن يكون موجود في مصر فهو من الكنوز الفرعونية القديمة ولا يحق للدار البريطانية بيعه لأن أيًا كانت الطريقة التي حصلت عليها فهي غير قانونية.



وأضافت أن تمثال توت عنخ آمون ذو قيمة هائلة، بسبب ما يخبرنا به عن حقبة جذابة وآسرة في الحضارة، لهذا السبب وحده، يمكن أن تثري حياة الكثير من الناس إذا كانت لديهم فرصة فقط لرؤيتها.