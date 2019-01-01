حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 11 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا:

تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء.



عاطفيًا:

لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه.



صحيًا:

حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.