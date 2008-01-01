الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

ضمن برنامج سينما نون التابع لمركز الدوار الثقافي٬ يعرض في السادسة مساء اليوم الخميس٬ فيلم "Yes man" أو "رجل نعم" من بطولة جيم كاري٬ برادلي كوبر ومن إخراج بيتن ريد، اولفيلم إنتاج بريطاني 2008، وتبلغ مدة عرضه 104 دقائق.



وتدور أحداث الفيلم حول "كارل" الإنطوائي ورغم عزلته يشارك في برنامج"يس مان" لهذا البرنامج مبدأ وحيد هو أن يقول نعم لكل شيء ولأي شيء يواجهه في الحياة من أمور.



في البداية تكون هذه الكلمة ككلمة سحرية تحول كل شيء صالح وتجعل حياته أجمل وأفضل٬ لكن مع مرور الوقت تبدأ العوائق تواجهه لسبب إفراطه في إستخدام كلمة "نعم" لكل شيء حيث سيورط نفسه بأمور كثير لم تكن في الحسبان.