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رياضة

خالد جلال يقود تدريبا تكتيكيا للاعبي الزمالك

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:38 م
خالد جلال المدير
خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة
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قسم خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، اللاعبين خلال التدريبات اليوم الثلاثاء إلى مجموعتين الأولى قادها بنفسه والثانية مع عبد الحميد بسيوني المدرب العام وتامر عبد الحميد المدرب، ضمن معسكر الأبيض في قبرص.
وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تضمنت التدريبات جانبا تكتيكيا وكذلك المران على إرسال الكرات العرضية وكيفية استقبال المهاجمين لها مباشرة بالقدم أو الرأس أمام المرمى.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق دوسكا وديا غدا في ثالثة ودياته في معسكر قبرص استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز.
وأشرف بسيوني وتامر عبد الحميد على فقرة خاصة للاعبين بتقسيمهم إلى مربعات وخوض المران من لمسة ولعبة والضغط على المنافس.
وقاد أيمن طاهر مدرب حراس مرمي الفريق تدريبات مرونة ورشاقة لحراس الزمالك الثلاثة في التدريبات اليوم وهم عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.
وكان اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال بالجهاز قد قاد تدريبات إحماء للاعبين في بداية المران اليوم، وانتهج أسلوبا جديدا عن طريق الاساتيك المطاطية من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين.
ومن جانبه، أكد، أمير عزمي مجاهد المدرب بالجهاز الفني، أن الجهاز رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك في كأس الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أمير عزمي أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.. موضحا أن مباراة أمس أمام فريق أنورثوسيس فاماغوستا فيها مكاسب كثيرة أولها العودة بعد الخسارة والتعويض وثانيها الروح القتالية التي ظهرت لدى اللاعبين.. كما كانت عوده عماد السيد بعد غياب أحد المكاسب بجانب الدفع بالناشئين.
وأوضح أن أهم ما في المعسكر هو تحقيق الأهداف التي تم وضعها من قبل، وخاصة المباريات الودية للاستفادة منها.

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