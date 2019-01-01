وزير الخارجية البريطاني يندد بكلام ترامب

ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في تغريدة، الثلاثاء، بما اعتبره كلامًا ”غير محترم وخاطئًا“ قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.



وكتب ردًا على الرئيس الأمريكي أن ”أصدقاء دونالد ترامب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة“، وذلك على خلفية ما أدلى به السفير البريطاني لدى واشنطن عن ترامب في مذكرات دبلوماسية تم تسريبها.



