محافظ شمال سيناء: الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب

أكد محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة الكبير بقطاع مياه الشرب والعمل على توفيرها للمواطنيين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.



جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، محطة تحلية المياه الجديدة بمنطقة السكادرة في الشيخ زويد، يرافقه السيد هاشم، مساعد مدير إدارة المياه في القوات المسلحة، وإي ومديهاب بكير، رئيس مركزنة الشيخ زويد.



وقال شوشة: "إن المحطة طاقتها الإنتاجية تبلغ 5 آلاف م3 اليوم، وتخدم مدينة الشيخ زويد، ويجب الانتهاء منها وتشغيلها في 30 أغسطس المقبل؛ لتوفير مياه الشرب اللازمة"، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتوفير المياه لأبناء الشيخ زويد وكل احتياجاتهم ومطالبهم، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقطاع مياه الشرب من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.



وتفقد المحافظ ومرافقوه المأخذ البحرى بطاقة 10 آلاف م3 لخدمة محطة التحلية الجديدة والمحطة القديمة معًا، حيث تعتمد على الآبار الشاطئية وقد بلغت نسبة التنفيذ بالمحطة الجديدة نحو 80%.



وكان المحافظ قد تفقد، أمس الإثنين، عددًا من مشروعات المياه الجديدة بالعريش، مشددًا على سرعة الانتهاء منها ليتم افتتاحها بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.