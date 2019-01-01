حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 9 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة.

عاطفيًا: الأجواء لا تساعدك اليوم على التعاطي مع الشريك كما هي العادة ما يثير استغرابه نوعًا ما.

صحيًا: تتفاعل بقوة مع النشاطات الرياضية وتشارك في كل ما هو مفيد للصحة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.