حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 9 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني والانتباه الشديد والحذر في الكلام ومحاولة الشرح الواضح والمقنع كي تحصل على ما تريد.



عاطفيًا: تجد سهولة غير متوقعة في التعامل مع الشيك، كذلك تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره في ما تخطط له.



صحيًا: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

