فى خدمتك.. تعرف على طريقة إعادة بطاقة التموين الموقوفة

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الخدمات لتوعية المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم، وذلك من خلال موقعها على الإنترنت.



ويأتي من ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التموين على موقعها الرسمي على الإنترنت، طريقة إعادة البطاقات الموقوفة لعدم الصرف لمدة ستة أشهر متتالية أو أكثر، وتتمثل في الأتي:



1- يتقدم المواطن إلى مكتب التموين التابع له، ويقوم بتحرير نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة لعدم الصرف لمدة ستة أشهر متتالية مرفق به المستندات الآتية:



- البطاقة التموينية الموقوفة "وذلك في حالة تغيير عدد المستفيدين".

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند الدال على عدم الصرف.



2- يقوم مكتب التموين باعتماد نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، وإلغائها من (Black List)، وإصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر.



3- يقوم مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة.



4- تقوم الشركة المنفذة بالمراجعة وإرسال البطاقة بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.



5- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على "اسم صاحب البطاقة- الرقم القومي- عدد المستفيدين- تاريخ الاستلام".



6- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الجديد، وذلك بعد إطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية والبطاقة المدنية للمستلم.



7- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاستلام البطاقة.