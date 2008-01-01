الباز: مرسي دخل السجن وهو مريض وكان مصابا بأورام خبيثة بالمخ

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كذب جماعة الإخوان الارهابية حول وفاة محمد مرسي وتفاصيل ما ورد في فيلم قناة "مكملين" عن فترة حبسه.

وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن مرسي دخل السجن وهو مريض وكان مصابا بأورام خبيثة وليست حميدة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتتعامل بالقانون حتى مع أعدائها وخصومها.

وأضاف "الباز"، أن التقرير الطبي المعتمد من رئيس جامعة الزقازيق، عن حالة محمد مرسي العياط، وكان بتاريخ 23 يناير 2008 أكد أنه كان يعاني من ورم في المخ، وتضخم بالكبد والطحال، وأنه أجرى جراحة في المخ لإزالة ورم.

وتابع: "التقرير دة مكنش جديد، وأنا نشرته في 2012، وعندما أرادت جماعة الإخوان الرد عليه، ذكرت أن الورم كان ورم حميد، وتم إزالته بالكامل".

وشدد "الباز"، على أن فيلم قناة "مكملين" الإرهابية، أراد صناعة بطل من قصة وفاة محمد مرسي، على الرغم من أنه لم يكن كذلك، ولم يكن يوما رجل له ثقل سياسي، وأراد الفيلم أن يوحي للناس أنه قتل داخل السجن، على الرغم من أنه مات أمام الجميع، بعد أن تحدث في المحكمة لمدة 10 دقائق كاملة.