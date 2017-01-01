فيديو.. رئيس "200 الحربى": نشارك بتصنيع السكك الحديد بنسبة 45%

قال المهندس يسري النمر، رئيس مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات 200 الحربي، إن فكرة عربات بيع الأطعمة والمشروبات غير جديدة، ولكن أصبح مطلوبًا إخراجها بأنماط معينة، تطلب أمانا في الاستخدام وتتناسب مع المدن.



وأضاف النمر خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، أن صندوق تحيا مصر أصبح هو المسئول عن الوصول لأنماط نموذجية لعربات الأطعمة تضمن التنوع والأمان في الاستخدام، والمصنع يتولى التنفيذ.



ولفت النمر في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، إلى أن هيئة السكك الحديدية لها تنوع في المعدات، ومصنع 200 الحربي يشارك في التصنيع المحلي بنسبة تتراوح ما بين 45 و50%، وسيتم تصنيع أجزاء معينة بإمكانيات المصنع الحالية خلال الشهر القادم، ويليها تصنيع جسم العربة، فضلًا عن تجهيز مبنى خاص.