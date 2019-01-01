السعودية تطلق مبادرة "طريق مكة" لخدمة 225000 حاج

من المتوقع أن تخدم مبادرة طريق مكة أكثر من 225000 حاج يمرون عبر مطارات في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنغلاديش وتونس.



تشمل الخدمة إصدار التأشيرات وضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية وتدوين الأمتعة وفرزها في المطارات في بلدان الحجاج.



وقال إبراهيم بن عبد الوهاب الغريب، مدير عام إدارة الإعلام بوزارة الخارجية السعودية، إن الوزارة تمنح المستفيدين من تأشيرات الحج لمبادرة طريق مكة بعد إدراج بيانات الحجاج في المسار الإلكتروني لتأشيرات الحج.



وأوضح في تصريح صحفي أن الوزارة تشارك مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية في تنفيذ مبادرة طريق مكة، وذلك بعد توجيهات الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقديم أفضل خدمة للحجاج.



وقال الغريب إن مبادرة طريق مكة تم تنفيذها لموسم الحج يوم الخميس في مطاري إسلام آباد في باكستان وكوالا لامبور في ماليزيا، وبدأت مع أول رحلة يوم الأحد في إندونيسيا، تتبعها بنجلاديش.