7 نصائح للاستيقاظ مبكرًا كل يوم

فى الإجازة، يهمل كثيرون فى مواعيد الاستيقاظ والنوم، إذ يقلب بعض المراهقون أوقات يومهم إلى الليل، حيث السهر على التلفزيون، أو محادثة الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن ماذا لوعرفت إن الاستيقاظ باكرًا مفيد جدًا لصحتك.





لذلك، نستعرض فى السطور التالية، نصائح للاستيقاظ مبكرًا بصحة أفضل:





- اجعل وجبة العشاء مبكرًا في يومك، قبل النوم بساعتين على الأقل.

- اذهب إلى النوم مبكرًا، حتى يكون جسدك في حالة تهئ للنوم.

-اتبع روتين منتظم ومناسب، بحيث تعود عقلك الباطن على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر.

-احذر تناول مشروبات الكافيين ليلًا، مثل القهوة والشاي والكابتشينو، فهى تؤدى للأرق.

-احرص على ضبط منبهك قبل الخلود إلى النوم، مع تجنّب وضع خيار الغفوة.

- ينصح بعض خبراء علم النفس بتخصيص بعض الوقت للتأمل فترة الصباح للتخلّص من التوتر والاكتئاب، أو ممارسة رياضة لتنشيط الدورة الدموية.