استطلاع: بوريس جونسون فى طريقه لرئاسة وزراء بريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أمس السبت ونشر في لندن من قبل صحيفة ((تايمز)) أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون سيفوز بثلاثة أرباع التصويت على منصب رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا.



وجاءت نتيجة التصويت في وقت بدأت فيه أوراق الاقتراع تتوافد على منازل 160 ألف عضو في حزب المحافظين الحاكم.



وسيتنافس جونسون مباشرة مع وزير الخارجية الحالي جيرمي هانت في السباق لخلافة تيريزا ماي، لزعامة حزب المحافظين. وسيتوجه الفائز تلقائيا إلى مكتب الحكومة في 10 داونينغ ستريت، كرئيس للوزراء.



وفي هذا الاستطلاع الذي أجرته ((يو جوف-تايمز)) حظي جونسون بدعم 74% من أعضاء الحزب، بينما حصل هانت على 26%.



وأظهر الاستطلاع أيضا أن 90% يعتقدون أن جونسون سيمضي قدما بخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، بينما قال 27% فقط إن هانت سيفعل ذلك.



وسيكون أمام أعضاء حزب المحافظين فترة حتى الـ22 من يوليو الحالي، لتقديم أوراق اقتراعهم، على أن تعلن النتيجة في الـ23 من يوليو نفسه.



وعندها ستتوجه تيريزا ماي إلى قصر باكنجهام لإبلاغ الملكة اليزابيث الثانية باستقالتها من منصبها، وتترك مكتب الحكومة في نفس اليوم، لتفسح الطريق أمام رئيس الوزراء الجديد في هذا المقر الأشهر في لندن.