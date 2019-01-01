إجراءات قانونية ضد شركة أبل بسبب تطبيق "يوسف القرضاوى"

بدأت حملة أوروبية مناهضة للتطرف، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة آبل بسبب استضافتها ونشرها تطبيق يحث على كراهية المسلمين، وفقا لموقع ذا ناشيونال.



في مؤتمر خاص في باريس، انضمت مجموعة من السياسيين البريطانيين والفرنسيين إلى مؤسسات الفكر المناهضة للتطرف للمطالبة بفرض حظر شامل على تطبيق فتوى اليورو، وهو التطبيق الذي تم اطلاقه ابريل الماضي من قبل المجلس الأوروبي للفتوى والأبحاث، وهي مؤسسة خاصة في دبلن أنشأها يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقول النقاد بما في ذلك جهاز الأمن في ألمانيا، إن التطبيق يشجع على المزيد من العنف وليس التعاون كما يبدو للوهلة الأولى.



يذكر أن جوجل قام بسحب التطبيق على الفور من منصاتها، استمرت Apple في السماح بتنزيل التطبيق المجاني.



وقال غانم نسيبة، رئيس المسلمين ضد معاداة السامية: "لقد كان لدينا ما يكفي من غض الطرف عن مثل هذا التحريض، لذلك من أجل المصلحة العامة، كلفنا فرقنا القانونية ببدء الإجراءات القانونية ضد جميع من يستضيفون التطبيق، لن ندخر أي جهد لضمان عدم توفر التطبيق قانونيًا. نحن ندعو الحكومة في أوروبا لحظر التطبيق".



كما قدمت السياسية الفرنسية ناتالي جوليت تقريرًا إلى وزير الداخلية الفرنسي حول التطبيق، وقالت أمام الجماعة في قصر لوكسمبورغ: "نريد أن نتخذ إجراءً سياسيًا في رغبتنا المشتركة في حظر ذلك"، وأضافت: "بينما يمكن حظر شخص مثل القرضاوي جسديًا، إلا أنه تمكن من الدخول إلى هذه الأماكن رقميًا".