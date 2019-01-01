نور الإسكندرية للموسيقى العربية فى حفل بمركز الإبداع 15 يوليو

ينظم مركز الحرية للابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب حفلا فنيا لجمعية (دنيتنا) للمكفوفين، في ١٥ يوليو الجارى، بمقر المركز وسط الإسكندرية.



ويقدم الحفل فريق (نور الإسكندرية) للموسيقى العربية، ويتضمن البرنامج باقة من أغاني التراث والفن الجميل، وذلك بهدف تقديم فن راقي للارتقاء بالذوق العام.



تجدر الإشارة إلى أن فريق نور الإسكندرية شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وحصل على درع المهرجان الدولي للموسيقى للمكفوفين بالمغرب.