سقوط 193 تاجر مخدرات في فخ الأمن العام

شن قطاع الأمن العام حملات موسعة في إطار توجيهات وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وضبط محرزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والعناصر الإجرامية الخطرة.



أسفرت جهود تلك الحملات - خلال 48 ساعة - بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (178) قضية مخدرات بحوزة (193) متهم ضُبط بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (16،010 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (5،790 كيلو جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،559 كيلو جرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (210 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (65 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (300 جرام)، و(4426) قرص مخدر.



تم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.