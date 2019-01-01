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اقتصاد

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 8853.47 نقطة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 19.21 نقطة ليقفل عند مستوى 8853.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 84 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخليجية العامة، التأمين العربية، أسمنت تبوك، تكوين، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ينساب، العالمية، الجوف، بوبا العربية، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.89% و9.91%.

فيما كانت أسهم شركات: إعمار، دار الأركان، الإنماء، كيان السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 67.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3881.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 ألف سهم تقاسمتها 467 صفقة.
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