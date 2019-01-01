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مصر

أولياء الأمور: "خلصنا الثانوية العامة وهندخل في كورسات الجامعة"

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية سالم
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، شعبة علمي رياضة، اليوم الأربعاء، آخر الامتحانات، بمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، وينظر أولياء الأمور انتهاء الامتحانات لبدء رحلة جديدة بالجامعات.

ونظم عدد من الأمهات مواعيد خاصة للدورات التدريبية الخاصة ببعض الكليات لتؤهل أبناءهم لدخول أي كلية دون وجود صعوبة، وذلك تمهيدا لحين ظهور النتيجة وإعلان التنسيق الخاص بالثانوية العامة.

وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، على مدرسة الشروق الابتدائية، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" لطلاب الشعبة الأدبية، وهي آخر المواد التي يؤديها الطلاب.

واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.
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