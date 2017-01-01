قلق بين أهالى طالبات بالهرم بسبب امتحان الجبر والهندسة الفراغية

حالة من القلق سيطرت على أهالي طالبات الثانوية العامة بالهرم بالتزامن مع أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لطلاب شعبة علمي رياضيات، بسبب صعوبة المناهج على ذويهم.



وبدأ الطلاب والطالبات امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لطلاب شعبة علمي رياضيات في التاسعة صباحا، ويعد آخر امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات اليوم الأربعاء بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.