حملة الكشف عن سرطان الثدي حديث أمهات طلاب بالثانوية أمام اللجان

تبادلت عدد من أولياء الأمور، الحديث، خلال ساعات انتظارهم لأبنائهم لحين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، وكان الحديث عن حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي هو الأكثر أهمية خلال ساعات الانتظار.



وقالوا عقب سماع بعض الأمهات عن انطلاق الحملة توجهوا لأقرب وحدة صحية للكشف عن سرطان الثدي، إلا أنهم وجدوا أن محافظة الجيزة في المرحلة الثالثة، وأشادوا بتلك الحملة التي سوف تساهم في شفاء العديد من السيدات.



وتوافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، على مدرسة الشروق الابتدائية، بمنطقة الوراق، التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، لتأدية امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" لطلاب الشعبة الأدبية، وهي اخر المواد التي يؤديها الطلاب.



وانطلقت حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي يوم الاثنين الماضي في ٩ محافظات في المرحلة الأولى.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.