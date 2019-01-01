أولياء أمور طلبة الثانوية العامة يفترشون الأرض بالغربية

شهدت محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، افتراش العشرات من أهالي الطلاب، الأرض أمام المدارس، في انتظار أبنائهم، عقب خروجهم من الامتحانات، وسط حالة من الترقب والقلق.



كما شهد محيط اللجان تعزيزات أمنية مشددة، وانتشار للأقوال بمحيط المدراس، وذلك لمنع أي أعمال من شأنها الخروج على القانون، أو تعكير صفو عملية الامتحانات.



وتعقد الامتحانات لـ 118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات).



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت 8 يونيو، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات اليوم الأربعاء بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.