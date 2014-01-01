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مصر

كيف تحسب فاتورة الكهرباء فى منزلك بالأسعار الجديدة؟

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 06:30 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
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بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الزيادة السنوية المقررة على أسعار بيع الكهرباء للمشتركين للعام 2019-2020 على الجهود المختلفة على مستوى كافة قطاعات الاستهلاك، وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار المقرر منذ أغسطس 2014 وممتد حتى 2021.

ورصدت "الدستور" شكاوى عدد من المشتركين بشأن أسباب ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهري، وحتى لا تفرض التكهنات حضورها على أسباب ارتفاع الفواتير.. تقدم "الدستور" الطريقة الصحيحة لحساب فاتورة المشترك على مستوي كافة الشرائح.

وشرح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طريقة حساب أمثلة لفاتورة الكهرباء لكل منزل وفقًا للأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك.

وأوضح الجهاز أن استهلاك ٥٠ كيلووات في الساعة = ١٢.٠ جنيهًا
‎٥٠ كيلو وات ٠.٢٢ = ١١ جنيها مقابل خدمة عملاء= ١ جنيه ‎
استهلاك ١٠٠ كيلووات في الساعة = ٢٨.٠ جنيها
‏‎٥٠ كيلو وات * ٠.٢٢ = ١١ جنيها
‏‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ٢ جنيه‎
استهلاك ١٥٠ كيلووات في الساعة = ٦٠.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٣٦ = ٥٤.٠ جنيها
‏‎مقابل خدمة عملاء = ٦ جنيهات
استهلاك ٢٥٠ كيلووات في الساعة = ١١٨.٠ جنيها
‏‎٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها
‏‎٥٠ * ٠.٧٠ = ٣٥.٠ جنيها ‎
مقابل خدمة عملاء = ١١ جنيها
‏‎استهلاك ٣٠٠ كيلووات في الساعة = ١٥٣.٠ جنيها
‏‎٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها
‏‎١٠٠ * ٠.٧٠ = ٧٠.٠ جنيها‎
مقابل خدمة عملاء = ١١.٠ جنيها‎
استهلاك ٤٠٠ كيلووات في الساعة = ٢٣٧.٠ جنيها
‏‎٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٧٠ = ١٠٥.٠ جنيهات ‎
٥٠ * ٠.٩٠ = ٤٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
استهلاك ٥٠٠ كيلووات في الساعة = ٣٢٧.٠ جنيها
‏‎٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها ‎
١٥٠ * ٠.٧٠ = ١٠٥.٠ جنيها ‎
١٥٠ * ٠.٩٠ = ١٣٥.٠ جنيها ‎
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
استهلاك ٦٠٠ كيلووات في الساعة = ٤١٧.٠ جنيها‎
٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها‎
١٥٠ * ٠.٧٠ = ١٠٥.٠ جنيهات
٢٥٠ * ٠.٩٠ = ٢٢٥.٠ جنيها‎
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها ‎
استهلاك ٦٥٠ كيلووات في الساعة = ٤٦٢.٠ جنيها ‎
٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٧٠ = ١٠٥.٠ جنيهات
٣٠٠ * ٠.٩٠ = ٢٧٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ١٥ جنيها
استهلاك ٧٥٠ كيلووات في الساعة = ٦٠٧.٠ جنيهات ‎
٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٧٠ = ١٠٥.٠ جنيهات
٣٠٠ * ٠.٩٠ = ٢٧٠.٠ جنيها
١٠٠ * ١.٣٥ = ١٣٥.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ٢٥ جنيها
استهلاك ١٠٠٠ كيلووات في الساعة = ٩٤٤.٥ جنيها ‎
٢٠٠ * ٠.٣٦ = ٧٢.٠ جنيها
١٥٠ * ٠.٧٠ = ١٠٥.٠ جنيهات
٣٠٠ * ٠.٩٠ = ٢٧٠.٠ جنيها
٣٥٠ * ١.٣٥ = ٤٧٢.٥ جنيه
مقابل خدمة عملاء = ٢٥ جنيها
استهلاك ١٢٠٠ كيلووات في الساعة = ١٧٨٠.٠ جنيها ‎
١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ٤٠ جنيها
استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنيها
‏‎٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء = ٤٠ جنيها.
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