بالصور.. تداول أسئلة اللغة الايطالية عبر السوشيال ميديا

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا لنماذج أسئلة مادة اللغة الإيطالية، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوى في تاسع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 2019.



يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية 56 طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألف و666 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 102 ألف و471 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا وطالبة، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألف و380 طالبا وطالبة.