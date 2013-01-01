السماح لطلاب الثانوية المتأخرين بدخول اللجان بالغربية

وصل طلاب الثانوية العامة إلى لجانهم متأخرين بعض الوقت، وسمح لهم رؤساء اللجان بالدخول حرصًا على مستقبلهم، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مواد اللغة الأجنبية الثانية كفترة إمتحان أولي، تنتهي عند الساعة الحادية عشر، ومن بعدها لجنة مادة التربية القومية وتبدأ عند الحادية عشر والنصف وتنتهي عند الواحدة.



وقال أحد رؤساء اللجان بالغربية إن التعامل برفق مع الطلبة شيء واجب، ولا بد من تطبيقه في هذه المرحلة العمرية بصفة عامة وظروف الامتحانات بصفة خاصة.



وأكد أنه وزملائه يسعون إلى تهيئة مناخ مناسب، حيث يؤدي الطلاب اليوم في جميع الشعب نفس المواد وينتهي اليوم الماراثون الطويل لطلبة العلم علوم والأدبي.



وتُعقد الامتحانات لـ669749 طالبا وطالبة منهم 264653 في شعبة الأدبي و118071 في الشعبة العلمية (رياضيات) و268938 (علوم).



تعقد الامتحانات لـ 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، وطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبًا حتى تاريخه.