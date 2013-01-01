إغلاق الأبواب وبدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الغربية

أغلق الأمن أبواب لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية، استعدادًا لبداية اللغة الأجنبية الثانية، من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر، ومن بعده إمتحان التربية القومية، من الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرًا.



وكان الطلبة وأولياء أمورهم وزملائهم قد وقفوا خارج اللجان انتظارًا لفتح أبوابها واستقبالهم داخلها لأداء امتحان آخر المواد لشعبتى العلمى علوم والأدبي، فى حين تستمر طلبة العلمى رياضى فى الإمتحانات حتى الأربعاء.



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، يوم السبت 8 يونيو الجارى، حيث أدى الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.