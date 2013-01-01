مدارس شبرا تفتح أبوابها استعدادا لدخول الطلاب إلى لجان الامتحانات

انتهت منذ قليل إدارة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمنطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة من تفتيش الطلبة على بوابة المدرسة وتجريدهم من الهواتف النقالة أو الكتب والمذكرات المتعلقة بمادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث ترك بعض الطلبة متعلقاتهم مع أولياء أمورهم أمام المدرسة.



ومن المقرر أن يخضع طلبة الثانوية العامة اليوم لامتحان مادة اللغة الفرنسية ( لغة أجنبية ثانية ) والتي تستغرق ساعتين وبعدها يحصل الطلبة على فترة راحة لمدة 30 دقيقة استعدادا لامتحان التربية الوطنية والذي يستغرق ساعة ونصف.



يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية 56 طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألف و666 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 102 ألف و471 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا وطالبة، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألف و380 طالبا وطالبة.