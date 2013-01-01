توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء الامتحانات بالوادي الجديد

بدأ توافد طلاب الثانوية العامة من صباح اليوم الأثنين، خارج اللجان بمحافظة الوادى الجديد، لمراجعة مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية قبل دخول اللجان الإمتحانية



حيث يؤدى الامتحانات على مستوى كافة مراكز المحافظة 1505 طلاب وطالبات تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة



وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط اللجان وتأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للطلبة والطالبات.



يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، خلال الفترة الأولى بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية 56 طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألف و666 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 102 ألف و471 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا وطالبة، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألف و380 طالبا وطالبة.

