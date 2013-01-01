للرجال.. فول الصويا يهدد الخصوبة

كشف بحث جديد، أن تناول الرجال الكثير من الأطعمة، التى تحتوي على فول الصويا، قد يؤثر على خصوبتهم بشكل كبير.



فوفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد أكد عدد من الخبراء فى مجال الخصوبة على وجود أدلة تشير إلى أن المواد الكيماوية الطبيعية الموجودة في فول الصويا، التى تستخدم في صناعة المنتجات والأطعمة النباتية، مثل جبن التوفو النباتي، ربما تضر بالحيوانات المنوية.



وأشار الباحثون، إلى أن منتجات الصويا التي تستخلص من الفول فى شرق آسيا يتم استهلاكها بشكل متزايد باعتبارها بديلًًا عن اللحوم ومنتجات الألبان.



وقال الباحثون الأسبان، إن القضية ربما تكمن في الكيماويات المسماة بـ"فيتويستروجنز" وهي هرمونات أنثوية تتواجد في فول الصويا، مؤكدين، أنها تقلل من حركة الخلايا المنوية، وتزيد من احتمالات وجود عدد غير كاف من الكروموسومات، وهو ما يصعب بدوره من فرص الحمل بالنسبة للرجال.